新品　阿弥陀如来の黒曜石ペンダント

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商品詳細
新品 阿弥陀如来の黒曜石ペンダント無明の闇を照らす釈迦の師パワーストーンお釈迦様の師匠である阿弥陀様。阿弥陀仏が大宇宙のすべての仏から「本師本仏」と尊敬されるのは、他の仏にない優れた力を持つからです。無明の闇という暗い心があるから、どんなに物に恵まれ、生活が便利になっても、心から満足することができません。この苦しみの根元である無明の闇が破れると、苦しみの人生が幸せな人生にガラリと変わります。心から満ち足りた本当の幸せになれます。本当の幸せになれないのは、無明の闇という暗い心があるからだと教えられています。これが阿弥陀様、そしてお釈迦様の教えの根源です。そして、無明の闇を破る力が阿弥陀仏の力であると、経典では教えています。約64センチの黒曜石ビーズチェーンが付いています。即購入OKです‼️パワーストーン天然石ネックレス鉱物
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