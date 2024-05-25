Stainlessゴールドカラー・トリニティリング [ 13号 ]

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ご覧頂きありがとうございます。こちらはゴールドカラー・トリニティリングになります。限定1点のみとなります。流れるようなシンプルなラインのリングを繋ぎ合わせて作られた３連リングになります。カルティエやマルジェラのリングと遜色ない完成度なので、お好きな方は是非。デザインがシンプルなのでコーディネートに取り入れやすくどなたでもお使い頂けます。安価な合金と違いステンレス製なので汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。ホーセンブース、LAVER、ジャムホームメイドなど好きな方にもオススメです。【サイズ】サイズ 13号（日本サイズ）リング厚さ 3mm————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊購入前コメントは不要です。#フォロー割実施中！5N27