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トイ•レコードメーカー
商品番号 N74085336728
商品名

トイ•レコードメーカー
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,280 円
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商品詳細

学研　元祖ふろく付きマガジン　大人版「科学と学習」　大人の科学マガジンアナログレコードを自作できる！amazon限定増量版レコード黄緑5枚レコード水色5枚カッティング針2本　増量版です！購入しましたが、使用しない為出品します。外箱は開封しましたが、中身を見ただけで使用はしていません。外箱に開封シール後あります。詳細は写真にて確認お願い致します。#自作#レコード#レコードメーカー#アナログレコード#大人の科学
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