M新品 メゾン マルジェラ 4ステッチ デコルティケ リング 指輪 メンズ ...

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MaisonMargiela11 メゾンマルジェラメンズ20SS新品4ステッチデコルティケリングシルバー製指輪メンズアクセサリー大幅値下げ致しました。カラー ゴールド素材 Silver925/1000サイズ M(約20号)素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。新品未使用のマルジェラ正規取扱店での購入品になります。確実正規品になりますので、ご安心下さい。購入時の箱、タグ付きになります。20SSの4ステッチディコルティケリングです。リングにメゾンの象徴的な4つのステッチのディテールがあしらわれており、デコルティケ仕様のモデルになります。レディースのモデルと異なり、メンズのモデルには側面外側にブラッシュ仕上げが施されており、ヴィンテージやダメージ加工のマットな質感になっております。裏面には、MaisonMargielaPARISの刻印入りになります。このシーズンのみ展開された希少モデルになりますので、お探しの方はこれを機会にいかがでしょうか。他でも出品しておりますので、他で売れましたら予告なく削除致します。ご了承ください。