ルイヴィトン キーホルダー

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商品詳細
ルイヴィトンキーホルダー 箱無し一度も使用しておりませんが自宅保管です。革部分に傷や解れはありません。状態は綺麗かと思います。24時間以内に発送可能です！ご理解いただける方よろしくお願い致します。LouisVuittonカラー···ブラウン
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