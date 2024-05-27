激レア rvddw reversal デニム キャップ cap

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reversal、ドッグイヤーキャップです生地はデニムで、ツバ裏にrvddwの刺繍、耳周り裏は道衣生地になっております。約9、10年前に購入した物だったと思います。家で試着だけしましたが、なかなか被らないので。昔のreversalは再販しなかったので、なかなか新品未使用は出ないかと思います。★人と同じ物を被りたくない方は是非。購入した時から少し畳まれ、潰れた感じの状態でしたが被れば大丈夫です。お探しになってた方は是非。ドッグイヤーです【2枚目】サイズは大ですのでL相当です。当方、ニューエラですと71/2【59.6】を被っております。★宅急便コンパクトでの発送です。60サイズでの発送を希望される方は購入前にお知らせ下さい。お値段が変わってきます。私はあくまで主観ですが、宅急便コンパクトの箱でも形は変わらないと思います。NC.NRでお願いします。UFCMMABJJRIZIN総合格闘技柔術キックボクシング修斗所英男宮田和幸那須川天心芦田崇宏武田光司竹田誠志KENTAイタミヒデオ大澤茂樹杉山しずか石岡沙織リバーサルrvddw道着ワークキャップ