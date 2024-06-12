CRAZY PIG ネックレス

こちらで購入しました以下、前出品者様の商品の説明を引用させて頂きますGreatfrog(グレートフロッグ)取扱店舗で購入しました。素材はシルバー925となっております。分厚くしっかり重さもある為メッキではありません。素人採寸で長さ約42cm、幅約1.2cmです。定価は10万円以上したためかなりお安くしてるのでお得だと思います。気に入って買ったものの似合わなかった為出品致しました。物としてはそんなに新しい物ではない為人と被ることはまずないと思います。



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