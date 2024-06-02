【新品未使用】NIKE ナイキ ワッフル デビュー

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レトロのような感じもしつつ、ソールは現代的で気に入って購入しましたが履きそうにないので出品しました！箱、タグ有り。簡易的に発送予定です。サイズ27.5NIKEナイキワッフルデビューメンズ男性紳士ワッフルが放つ永遠の輝き。レトロなアイテムを現代風にアレンジ。時代を感じさせるスエードとナイロンを使用した、スタイリングしやすいアッパー。現代的なウェッジミッドソールで、スタイリッシュなデザインと抜群の履き心地を実現。早朝から長時間活動できる、うれしいアイテム。アッパー：天然皮革/合成繊維アウトソール：ゴム底カラー···イエロー履き口···紐