本革　二つ折り財布　メンズ　レディース　イタリアン鞣革　ヌメ革　大容量　高級感

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通常価格13000円→5800円新品未使用 送料無料高品質なイタリアン鞣革メンズ、レディースな高級折り財布です★素材表版:イタリアン鞣革 内装:ヌメ革 ★サイズ:H9.8cm×W11.2cm×D2.2cm★カラー:ダークグリーン★仕 様：札束入れ×2カード入れ×8小銭入れ×1定期入れ×1★革の質感良いです★★★イタリアン鞣革植物タンニン鞣しの革はタンニンが紫外線によって酸化するのでエイジングしやすく、革の変化を楽しむことができるのです。可塑性耐熱性耐久性通気性吸湿性特に重要なのが革の通気性と吸収性の向上です。他にもハンドメイドのノーブランド財布(サイフ)、バック(カバン鞄)、レザー、革小物など出品していますので是非他の出品もご覧ください。よろしくお願いいたします。レディース本革 レザートーンオイルヌメ革ハンドメイド皮革かばん鞄レザークラフトfesフェスズッケロズッケロフィラートRobitaロビタgentenゲンテンカンミアルベロオールドコーチイルビゾンテダコタリンネルキナリノHERZ土屋鞄クレドランロンハーマンCI-VAチーバBREEブリーヌメ革シンプル