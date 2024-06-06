PRADA プラダ 長財布

●商品名：PRADAプラダラウンドファスナー 長財布 1M0506●サイズ：縦幅11㎝ 横幅19㎝ 厚さ2.5㎝ ※実寸サイズ ●付属品：ギャランティカード●商品状態：内装・外装共に「目立った傷や汚れなし」●仕様：小銭入れ×1札入れ×2カード入れ×8オープンポケット×2 多少の使用感はありますが、全体的に状態は良いです。注意事項：・商品画像につきまして、撮影の条件・御覧いただいている環境等によって、商品の色・見え方が異なる場合がございます。・検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。予めご容赦願います。・VINTAGE・ユーズド商品の場合、多少の使用感、ヨレ・アタリ・スレ・ヤレ感・フェード感等ある場合がございます。・VINTAGE商品・古着に慣れていない方やご理解ない方、細かい点を気にされる方は購入をお控え下さい。・ご購入後のサイズ違い、イメージと違う等、その他、いかなる理由でのキャンセル・返品はお受け致しかねます。予めご了承ください。気持ちの良いお取り引きを心掛けております。【注意事項】必ずお読みになってからご購入をお願いします。※気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。#champion#メンズスウェット#duffer#vintage#reverseweave#裏起毛#単タグ#チャンピオン#リヴァースウィーヴ#MadeinUSA#beams#ビームス#UnitedArrows#ユナイテッドアローズ#ビンテージ#ヴィンテージ#anatomica#boncoura#filmerange#mhl#scye#古着#古着男子#古着女子#ふるだん#ふるじょ#総柄#プルオーバー#クルーネック#ニット#セーター#ゆるダボ#ビッグサイズ#ビッグシルエット#カラフル#マルチカラー#派手#総柄#adidas#NIKE#asics



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