TENDERLOIN（テンダーロイン）ホースシューリング

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商品詳細
【ブランド】TENDERLOIN（テンダーロイン）【アイテム】ホースシューリング H.SRINGSILVERSTONE【タイプ】メンズ【コンディション】小キズがあります。【カラー】シルバー【サイズ】10号（チックサイズ）【付属品】箱、ケース【素材】SV925【原産国】アメリカ数年前に C.R.E.A.M.大阪 にて購入しました。正規品になります。カラー···シルバー装飾···その他ストーン材質···シルバーカラー···シルバー装飾···ダイヤモンド#テンダーロイン#tenderloin#リング#ホースシューリング#シルバー#ダイヤ#ダイヤモンド#ストーン#10号
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