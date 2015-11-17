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TENDERLOIN（テンダーロイン）ホースシューリング
商品番号 Q40598010949
商品名

TENDERLOIN（テンダーロイン）ホースシューリング
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 33,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】TENDERLOIN（テンダーロイン）【アイテム】ホースシューリング　　　　　　H.SRINGSILVERSTONE【タイプ】メンズ【コンディション】小キズがあります。【カラー】シルバー【サイズ】10号（チックサイズ）【付属品】箱、ケース【素材】SV925【原産国】アメリカ数年前に　C.R.E.A.M.大阪　にて購入しました。正規品になります。カラー···シルバー装飾···その他ストーン材質···シルバーカラー···シルバー装飾···ダイヤモンド#テンダーロイン#tenderloin#リング#ホースシューリング#シルバー#ダイヤ#ダイヤモンド#ストーン#10号
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