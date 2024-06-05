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ノースフェイス　バーサロフト　イーチップグローブ　ブラック　XL
商品番号 Q36035672881
商品名

ノースフェイス　バーサロフト　イーチップグローブ　ブラック　XL
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノースフェイスバーサロフトイーチップグローブXLスマートフォンなどのタッチパネル操作ができる、エコフリース素材の防寒グローブです。素材は毛足の長さが特長のバーサミッドエコフリース。平部は滑り止めのシリコンプリントを施した全面タッチスクリーン対応のフリースを配備。手首はフィット感と肌触りを高めたスパンフリースで構成しています。適度な通気性を併せ持つため、暖かいシーズンまで長く使用することができ、防水アウターグローブと合わせた冬期のインナーグローブから、単体使用での春秋の保温グローブまで幅広く活用できます。■ブランド：THENORTHFACEザノースフェイス■アイテム：手袋■スタイルNo：NN62218■商品名：バーサロフトイーチップグローブ■性別：ユニセックス■原産国：China他■素材：＜表地＞VersaMidECO（ポリエステル100％）＜平部＞URPOWERED（ポリエステル95％、ポリウレタン5％）＜手首＞スパンフリース（ポリエステル95％、ポリウレタン5％）カラー···ブラック手袋形···5本指no.22150am
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