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【極美品】COACH グローブ 試着レベル 箱付
商品番号 D15065498858
商品名

【極美品】COACH グローブ 試着レベル 箱付
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️商品COACHcoachコーチグローブ手袋◾️状態試着レベルの極美品、ほぼ未使用上質な羊革でとても柔らかい◾️素材、カラー、形、サイズ素材···外側:本革（羊）内側:ウールカラー···ブラウン手袋形···5本指サイズ···M◾️備考3Nでお願いいたします。
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