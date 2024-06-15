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商品詳細
◾️商品COACHcoachコーチグローブ手袋◾️状態試着レベルの極美品、ほぼ未使用上質な羊革でとても柔らかい◾️素材、カラー、形、サイズ素材···外側:本革（羊）内側:ウールカラー···ブラウン手袋形···5本指サイズ···M◾️備考3Nでお願いいたします。
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極美品】COACH グローブ 試着レベル 箱付-
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