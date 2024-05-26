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【レア】 VERSANI ベルサーニ　ネックレス　チェーン
商品番号 O48622414703
商品名

【レア】 VERSANI ベルサーニ　ネックレス　チェーン
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 6,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体のみの出品になります。長さ48cm重さ178g素材　シルバー925ビンテージ品になりますのでNCNRでお願い致します。質屋にて貴金属として買い取ってもらう事も視野に考えております。この機会に是非。材質···シルバーカラー···グレーカラー···シルバー
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