【レア】 VERSANI ベルサーニ　ネックレス　チェーン

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商品詳細
本体のみの出品になります。長さ48cm重さ178g素材 シルバー925ビンテージ品になりますのでNCNRでお願い致します。質屋にて貴金属として買い取ってもらう事も視野に考えております。この機会に是非。材質···シルバーカラー···グレーカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/Lincoln954002.html
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