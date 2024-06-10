オーダーメイドメンズリング

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商品詳細
リングの特徴：小さなペリドット1個、小さな模造アレキサンドライト1個、白金バンド制作費：6万円リングサイズ：7.5(US)15(JP)サイズは宝石商に調整してもらえます
http://narcologia.ru/goods/recycling646614.html
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