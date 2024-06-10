18金　喜平　12面トリプル

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商品詳細
さ約50cm重さ約13g中留金具（中折れシングルストッパー付）刻印K18造幣局さりげない長さ、太さ男女問わずカッコ可愛いです！！材質···ゴールド現在価格からするとかなりお得です！！材質···ゴールドカラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/choice797585.html
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喜平 ネックレス 18金 K18 トリプル12面 60cm 50g 造幣局検定刻印 ゴールド キヘイ チェーン 12面トリプル 十二面 750 新品 即納
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18金 喜平ネックレス K18 12面カットトリプル 100cm 60g 造幣局検定マーク 刻印入り メンズ レディース 喜平 チェーン-喜平ネックレス｜ジュエリーモリ
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