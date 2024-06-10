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18金　喜平　12面トリプル
商品番号 V27678843864
商品名

18金　喜平　12面トリプル
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 35,264 円
在庫状況 あり

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商品詳細

さ約50cm重さ約13g中留金具（中折れシングルストッパー付）刻印K18造幣局さりげない長さ、太さ男女問わずカッコ可愛いです！！材質···ゴールド現在価格からするとかなりお得です！！材質···ゴールドカラー···ゴールド
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