【新品・大人気】⭐️ノースフェイス⭐️ ロッキー山脈刺繍・黄色ロゴ入り

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商品詳細
⭐️大人気⭐️新品・未使用！THENORTHFACEアウトドアブランド愛好家キャップコットン素材の5パネルキャップです。フラットキャップ仕様。フロント中央に刺繍パッチ、左側にロゴ刺繍、バックにロゴフラッグラベル付き。サイズ：約56-61cmフリー※ご不明な点は、気軽にコメント下さい。カラー···グレー形···ベースボール素材···コットン
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