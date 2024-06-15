ファイテン RAKUWAネックX100　チョーカー　スクエア 40cm

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商品詳細
ファイテン RAKUWAネックX100チョーカースクエア 40㎝ネックレスいただいてから数年経っています。ケース、外箱に凹みや擦れなどございます。(写真にてご確認ください)留め具部分の裏側に傷がありますが使用したのは3度ほどだったと記憶しております。アルコールにて除菌済み。自宅保管、中古品にご理解のある方ご検討くださいませ。完璧な状態をお求めの方のご購入はお控えくださいませ。プロフィールをご一読いただき、ご了承いただけます方のご購入をお願いいたします。恐れ入りますがこちらお値下げいたしかねます。#ファイテン#ネックレス#40cm#rakuwa#RAKUWA#チョーカー#X100
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