【新品】エンポリオアルマーニ　メンズ・中綿ジャケットブルゾン　52(XL相当)

※この商品は他サイトにも出品しているので、商品確保のために、購入して頂ける場合にはコメントを頂けると助かります。 (単品購入での値引きはお断りしております)エンポリオ・アルマーニ、2022-23年秋冬モデルとなる『メンズ・ブルゾン』の新品になり、並行輸入品になります。全体の色は『黒』で、『金色』のロゴパッチが施され、程よい厚みの『中綿』が入っています。生地は、サラサラとした質感の『綿』と『ポリアミド』による混紡素材が採用され、ポケットはフロントの両サイドと、内ポケットが2つ付いています。中綿が入っていることで保温性に優れていますので、秋冬の時期に適したアイテムだと思います。なお、すべての画像は『50』サイズを撮影したものを使用しています。製造国：中国表記サイズ：52【表地】綿70％、ポリアミド30％【裏地】ポリエステル100％【中材】ポリエステル100％肩幅59cm、胸囲(脇下)63.5cm、ウエスト62.5cm、袖丈63cm、着丈64cm※プロフィールを必ずお読みください。



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