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Vivienne westwood DORINA MOON ネックレス
商品番号 G20280475618
商品名

Vivienne westwood DORINA MOON ネックレス
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,592 円
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商品詳細

ViviennewestwoodDORINAMOONネックレス新品未使用品男女兼用【商品概要】カラー：シルバーサイズ：チャーム：約横2.7cm×縦2.5cm　チェーンの長さ：約43cm　あくまで素人採寸になります。若干のズレがあるかと思いますのでご理解いただける方のみ購入下さいませ。付属品:なし箱などプラス1500円で付け致します。小布袋プラス300円です。カラー···シルバー材質···真鍮
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