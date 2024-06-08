Vivienne westwood DORINA MOON ネックレス

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ViviennewestwoodDORINAMOONネックレス新品未使用品男女兼用【商品概要】カラー：シルバーサイズ：チャーム：約横2.7cm×縦2.5cm チェーンの長さ：約43cm あくまで素人採寸になります。若干のズレがあるかと思いますのでご理解いただける方のみ購入下さいませ。付属品:なし箱などプラス1500円で付け致します。小布袋プラス300円です。カラー···シルバー材質···真鍮