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【洗浄済み】SAAD サード　アリフコレクション　シルバーリング　指輪　13号
商品番号 G44588423515
商品名

【洗浄済み】SAAD サード　アリフコレクション　シルバーリング　指輪　13号
ブランド名 サード
特別価格 税込 2,303 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入した物です。使用品になります。ご理解ください。サードのアリフコレクションのリングです。湾曲したリング部分が特徴的。（現在は生産終了してます）サイズ違い（17号）も出品しているので、ペアリングとしてもどうぞ！専用の薬品で洗浄した後、クロスで磨いてます。小傷等ありますが、目立った大きな傷はありません。カラー···シルバー材質···シルバー
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http://narcologia.ru/goods/Addict250318.html
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