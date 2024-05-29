洗浄済み】SAAD サード アリフコレクション シルバーリング 指輪 13号 ...

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商品詳細
数年前に購入した物です。使用品になります。ご理解ください。サードのアリフコレクションのリングです。湾曲したリング部分が特徴的。（現在は生産終了してます）サイズ違い（17号）も出品しているので、ペアリングとしてもどうぞ！専用の薬品で洗浄した後、クロスで磨いてます。小傷等ありますが、目立った大きな傷はありません。カラー···シルバー材質···シルバー
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