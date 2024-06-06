特価ディオール×ジョーダン ナイキ エアディオール カードホルダー ...

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商品詳細
三連休特価Dior×Nikeコラボairdiorナイキジョーダンコラボカードホルダーのレア物、極美品です。箱等の付属品も完備しております。購入先・大手リサイクルショップ、真贋済。容量・カードホルダー×4カードホルダー大×1サイズ・縦7.5×横10×マチ2.5cmほどシリアルナンバー・334626中古品ですので、ご理解の上ご購入お願い致します
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