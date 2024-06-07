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PAILOT RIVER　LP2000-PRGNS　長財布 ロングウォレット
商品番号 X17695496393
商品名

PAILOT RIVER　LP2000-PRGNS　長財布 ロングウォレット
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■カラー：ダークブラウン系※モニター設定等により、実際の色味と異なって見える場合がございます。■サイズ　・縦：10cm　・横：21cm　・マチ：3㎝※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませ。箱付き（スレ・傷・凹みなどある場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。）保証書付き店舗名と印鑑の部分は画像加工でモザイクを掛けております。（画像8）小傷が見受けられます。（画像9）目立った汚れ等はなくあまり使用感は見受けられませんが、あくまで中古品ですので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。【79-N532/230502】/0623#PAILOT_RIVER#パイロットリバー#長財布#財布#ウォレット柄・デザイン...無地カラー...ブラウン財布形...長財布
http://narcologia.ru/goods/browse333691.html
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