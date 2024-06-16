VINTAGE ヴィンテージ シルバー925DNAブレスレット/メキシカン ...

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アメリカで買い付けたメキシカンジュエリーのDNAチェーンブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、状態は良好です。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約19.㎝（手首周り16㎝でピッタリめです。ゆとりはあまりありません）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）メキシカンジュエリーの中で一番人気と言っても過言ではないDNAブレスレットのご紹介です。ずっしり重量感があり、存在感抜群です。この機会にいかがでしょうか⁇