35,200円新品訳箱付き【ポールスミス】コードバン馬蹄型 小銭入れコインケース



Pid コードバン 馬蹄型コインケース VASTO-こだわりのメンズバッグ・小物専門店 紳士の持ち物



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35,200円新品訳箱付き【ポールスミス】コードバン馬蹄型小銭入れコインケースv3453商品説明【ブランド名】 ポールスミス【商品名】 コインケース 品番:873399 モデル:P770N【サイズ】 縦7.2㎝・横7.5㎝・幅1.5㎝【色】 ブラウン 系 ※画像にてご確認下さい。【素材】 牛革【状態】 新品未使用・箱付き【定価】 35,200円(税込)【コメント】PaulSmith(ポールスミス)のコードバン・シリーズのコインケースです。美しく耐久性に優れる高級素材、コードバンを贅沢に使用した、シンプルで落ち着いたデザイン。コードバンならではの美しい光沢とラグジュアリーな風合いが魅力のシリーズで、光の角度によってわずかに見られる色の濃淡が発色に深みを増し、雰囲気のある味を出しています。使い込むほどに艶が増し、経年変化を存分に楽しめます。末永くご愛用頂きたい、高級感溢れるポール・スミスらしい逸品です。※訳は店頭展示により表と裏に色の違いが生じています。ご理解の上ご購入下さい。こちらの商品は、正規品の新品未使用になります。★素敵な商品を多数出品していますので、ご覧下さい。注意事項●他でも販売していますので、出品を削除する場合があります。ご了承下さい。●同商品サイズ違いを出品する場合、同画像を使用する場合があります。●素人寸法により多少の誤差はご了承下さい。●基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品ディスプレイ品（展示品）、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、新品でも初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。●レザー商品に関しまして、商品の性質上、小擦れ等がある場合があります。ご了承下さい。