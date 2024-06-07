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35,200円新品訳箱付き【ポールスミス】コードバン馬蹄型 小銭入れコインケース
商品番号 Y52137246623
商品名

35,200円新品訳箱付き【ポールスミス】コードバン馬蹄型 小銭入れコインケース
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 4,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

35,200円新品訳箱付き【ポールスミス】コードバン馬蹄型小銭入れコインケースv3453商品説明【ブランド名】　　ポールスミス【商品名】　　　　コインケース　品番:873399　モデル:P770N【サイズ】　　　　縦7.2㎝・横7.5㎝・幅1.5㎝【色】　　　　　　ブラウン　系　※画像にてご確認下さい。【素材】　　　　　牛革【状態】　　　　　新品未使用・箱付き【定価】　　　　　35,200円(税込)【コメント】PaulSmith(ポールスミス)のコードバン・シリーズのコインケースです。美しく耐久性に優れる高級素材、コードバンを贅沢に使用した、シンプルで落ち着いたデザイン。コードバンならではの美しい光沢とラグジュアリーな風合いが魅力のシリーズで、光の角度によってわずかに見られる色の濃淡が発色に深みを増し、雰囲気のある味を出しています。使い込むほどに艶が増し、経年変化を存分に楽しめます。末永くご愛用頂きたい、高級感溢れるポール・スミスらしい逸品です。※訳は店頭展示により表と裏に色の違いが生じています。ご理解の上ご購入下さい。こちらの商品は、正規品の新品未使用になります。★素敵な商品を多数出品していますので、ご覧下さい。注意事項●他でも販売していますので、出品を削除する場合があります。ご了承下さい。●同商品サイズ違いを出品する場合、同画像を使用する場合があります。●素人寸法により多少の誤差はご了承下さい。●基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品ディスプレイ品（展示品）、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、新品でも初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。●レザー商品に関しまして、商品の性質上、小擦れ等がある場合があります。ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/cowpox838239.html
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http://narcologia.ru/goods/response604042.html
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