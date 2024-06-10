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ヴィンテージ ユーズド ヒューゴ ボス セットアップ ウール グレー モード
商品番号 X84503694684
商品名

ヴィンテージ ユーズド ヒューゴ ボス セットアップ ウール グレー モード
ブランド名 ヒューゴボス
特別価格 税込 10,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■はじめに当店のページをご覧いただきありがとうございますご購入の際はプロフィールをご確認くださいフォロワー割・まとめ買い割ございます■商品名vintageusedhugobosssinglesetupgraywoolヴィンテージユーズドヒューゴボスセットアップウールグレーモードデザイン■状態(B)軽度の傷や汚れがある商品■商品詳細ブランド：hugoboss素材　　：毛100%色　　　：gray■サイズ表記：38R着用感：L-XL程度※着用感は当店の独自の基準によるサイズ感です■採寸(多少の誤差がございます)平置きで肩幅48㎝身幅52.5㎝着丈80㎝袖丈64㎝ウエスト41㎝股上30㎝股下79㎝ワタリ幅32㎝裾幅22㎝#古着saya←他にも出品しております#setupitems#branditems■品番smop000368
http://narcologia.ru/goods/scissoring594196.html
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