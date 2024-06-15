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ヴィンテージVANS Coors light総ロゴハイカットスニーカー　28cm
商品番号 U96883130023
商品名

ヴィンテージVANS Coors light総ロゴハイカットスニーカー　28cm
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのビール会社、Coorslight総ロゴハイカットスニーカーブランド:Vansサイズ:US10/28cm1990年のものと思われます。非常のレアなもので特にハイカットはあまり見掛けません。使用による汚れや破れ、経年によるゴム部分の劣化あり20年以上前のヴィンテージ品という事をご理解の頂き、状態をよくご確認の上ご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/secretarial991016.html
http://narcologia.ru/goods/preference465938.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis655544.html

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