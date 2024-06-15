ヴィンテージVANS Coors light総ロゴハイカットスニーカー　28cm

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商品詳細
アメリカのビール会社、Coorslight総ロゴハイカットスニーカーブランド:Vansサイズ:US10/28cm1990年のものと思われます。非常のレアなもので特にハイカットはあまり見掛けません。使用による汚れや破れ、経年によるゴム部分の劣化あり20年以上前のヴィンテージ品という事をご理解の頂き、状態をよくご確認の上ご購入お願い致します。
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