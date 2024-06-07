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ポールスミス ネックレス
商品番号 W47804469297
商品名

ポールスミス ネックレス
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に正規店で定価15400円で購入しました。目立った傷や汚れはございませんが、近くで見ると細かい傷はあります。中古品ですのでご理解をお願いします。
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