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M3746●江戸明治和本等＞土居光華編近世女大学［近世女大学］往来物
商品番号 W30804196069
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M3746●江戸明治和本等＞土居光華編近世女大学［近世女大学］往来物
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 4,920 円
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商品詳細

●江戸明治和本●土居光華編近世女大学［近世女大学］【判型】半紙本1冊。縦225粍。【作者】土居光華（淡山楼）作。加藤千浪序。河鍋暁斎・藤沢某画。古田重名跋。【年代等】明治7年刊。［東京］土居光華（淡山楼）蔵板。和泉屋市兵衛売出。【備考】分類「往来物」。『土居光華編近世女大学［近世女大学］』は、書名に『女大学』の文字を含むが、近世流布本『女大学（宝箱）』とは形式が全く異なる。「人は男女の差別なく、皆不覊・不制、自主・自立の権有り。他人の抑制を受けさる者なり…」で始まる第1章以下22章に分けて近代婦人の心得を述べた女訓書。「欧州婦人の権勢を把持し、男子と並立し、男子に恭敬せしむるは、誠に女子の面目にして…」のように全く新しい視点からの記述が多く、男女同権、婚姻、夫婦、子弟・使用人に対する態度、礼儀、女子の家庭教育（読書・算法・裁縫等）、自律・模範、家業への献身、家計・経済、身だしなみ・家事、夫への扶助などを説く。本文を大字・4行・付訓で記し、漢語には多く左訓を施す。巻頭に西洋女学校の授業風景や当時の風俗画（色刷り）を掲げる。★原装・題簽付・極美本。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。
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