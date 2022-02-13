村田あゆみ/キャンペーンガール　モデル　女優　アイドル　写真集/未開封　貴重/ｋ



2023年最新】村田あゆみの人気アイテム - メルカリ



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ご覧頂きまして有難うございます。80年代、90年代アイドル未開封写真集を中心に90年代の雑誌が沢山ありますのでゆるく出品して参ります。貴重未開封シュリンク付き目立つ損傷は見られませんがシュリンクにはスレ、表紙・背表紙にもスレなどあるかと思います。神経質な方や完全品をお求めの方は購入しないで下さい。未開封をお探しの方に如何でしょうか。発送はゆうパケットポスト（匿名配送ご自宅のポストへ投函）にて送料無料です。思い違いなどによる返品はお受けできません。