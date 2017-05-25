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Larillee オーボエ
商品番号 T78379503507
商品名

Larillee オーボエ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Larilleeのグラナディラ性のオーボエです。汚れや痛み、キーの劣化がみまれます。本体の状態は写真をご覧ください。中古購入してから一度も吹奏していないので、調整が必要になるかと思われます。(楽器店にて調整すれば吹くことは可能と言われています)楽器本体とハードケース合わせての取引となります。未開封のお手入れセット(未使用の既製品リード、リードケースあり)も付けて送らせていただきます。よろしくお願い致します。
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Larillee オーボエ
Larillee オーボエ - 管楽器
Larillee オーボエ
Larillee オーボエ-
Larillee オーボエ
Larillee オーボエ-
Larillee オーボエ
Larillee オーボエ-
Larillee オーボエ
Larillee オーボエ-
Larillee オーボエ
Larillee オーボエ-
Larillee オーボエ
Larillee オーボエ-
Larillee オーボエ
Larillee オーボエ-
Larillee オーボエ
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