おしん 完全版 全31巻セット DVD レンタル落ち

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「連続テレビ小説おしん完全版」 31巻セット小林綾子/泉ピン子日本のTVドラマ史を塗り替え、さらにその感動が世界へと飛び火した不朽の名作。家族のため必死に働く少女時代から大人の女性へ成長するまでのストーリーが展開する。出演は乙羽信子、小林綾子、泉ピン子ら。★ディスクは不織布ケースに入れてお届け致します。通常のプラスチックトールケースが必要でしたらプラス料金で準備致します。◆レンタル落ち商品となりますが全て動作確認済みで問題なく再生できております。※極希に再生環境の違いにより状況が異なる場合が御座います▪️中古商品のため、ディスクにシール貼付、再生に支障のない小さな傷などある場合がございます。あくまでもレンタル落ちなので、ご理解頂ける方よろしくお願い致します。◆本編ディスク、ジャケット付きです。◆特記が無い場合、5巻以上はゆうパケット利用の為、ケース無しでの発送となります。—-✄———-✄———-✄—-—-✄———*・゜゜・*:.。..。.:*・・*:.。*・゜゜・ 【フォロー割実施中】♦︎価格交渉に対応はしておりません♦︎フォロワー様限定で100円引きします(※1000円以上の商品に限る) ♦︎同時購入で追加1点ごとに100円お値引きもさせて頂いております☆彡※フォローして頂いた方はご購入前に必ずコメントをお願いいたします✴︎(購入後の値段変更はできません)24時間以内の発送を心がけています。(ᵔᴥᵔ)☆彡*・゜゜・*:.。..。.:*・・*:.。*・゜゜・洋画.邦画.TVドラマ.アニメ.キッズ.韓国映画など人気DVDやレアなDVDもありますので下記のタグもご覧ください♪この商品以外のDVDはこちら⬇️▷#qq637pgw53▷#qq637pgw53日本映画—-✄———-✄———-✄—-—-✄———-