ポケモンカードゲーム クレイバースト 1BOX シュリンクなし

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商品詳細
購入時にシュリンクを目の前で剥がされたものになります。すり替え等は行っておりませんので封入率は変わらずsr以上が必ず出ます。ランダム商品のため中身での評価は御遠慮ください送料軽減のため、箱から出しての発送となります。#ポケモンカードゲーム#クレイバースト
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