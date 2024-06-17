【絶版】図録「愛新覚羅家の人びと - 相依為命」関西学院大学博物館



刊行物 | 関西学院大学博物館



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関西学院の130年 1889-2019 | 関西学院大学博物館



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原野コレクションⅠ 本に貼られた版画ー蔵書票の美ー | 関西学院大学博物館



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「愛新覚羅家の人びと-相依為命」関西学院大学博物館編2015年関西学院大学博物館【絶版】展覧会チラシ・出品リスト当時の新聞記事付◆◆詳細◆◆2015年に関西学院大学博物館にて開催した展覧会「愛新覚羅家の人びと-相依為命」図録2013年に関西学院大学博物館に福永嫮生氏より寄贈された愛新覚羅家に関する手紙や写真、書画などの貴重な資料を公開する内容愛新覚羅溥傑は、中国・清朝最後の皇帝溥儀の実弟、貴重な内容で図録としてもよくまとまっていると思います。【目次】ごあいさつ愛新覚羅溥傑家関連資料の受贈について-河上繁樹愛新覚羅溥傑と嵯峨浩の結婚-その歴史的背景-高岡裕之資料紹介『慧生育児日記』-木場貴俊図版愛新覚羅家のあゆみコラム文化大革命・日中国交回復-三宅康之愛新覚羅家の人びと（参考）溥傑書現代口語訳資料リスト参考文献◆◆仕様◆◆日本史歴史満州国写真集資料集図録ペーパーバック25.7x18cm55ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレが若干ございますページ端に薄ヤケが少し系図のページにライン引き#本#溥儀#日本史#皇族#満州国