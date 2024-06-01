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PS5 アーマードコア6 プレミアムコレクターズエディション エビテン限定特典
商品番号 Y23880116158
商品名

PS5 アーマードコア6 プレミアムコレクターズエディション エビテン限定特典
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 27,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS5版アーマードコア6のプレミアムコレクターズエディションです。セット内容は↓↓【エビテン限定特典】●ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONオリジナルアクリルパネル【数量限定特典】MELANDERC3G13特別仕様「TENDERFOOT」1.「ガレージ」ジオラマフィギュア（全高32cm）2.「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」（PS5）ゲームソフト3.AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm台座含む）4.アートブック（ハードカバー仕様/48P）5.デジタルサウンドトラック6.スチールブック7.ロゴピンズセット8.オリジナルステッカーセット送られてきた状態で発送致します。即購入OKです。【PS5】ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON[プレミアムコレクターズエディション]ブランド：フロム・ソフトウェアゲームジャンル：アクションソフトウェア対象年齢：15歳以上対象オンライン：オンライン対応パッケージ種類：限定版
http://narcologia.ru/goods/reproduce112855.html
http://narcologia.ru/goods/influenza656893.html
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