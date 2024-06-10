極美品 当時モノ☆スーパーファミコン 本体 附属品付き 日本製 後期

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商品詳細
極美品当時モノ☆スーパーファミコン本体附属品付き日本製後期MADEINJAPAN SHVC-001SHVC-005予備品として所有していましたが、主に別の本体を使用してゲームをしていたため、使用回数は数回程度です。年代物のため、気にならない程度の細かいスレや軽微なヤケ等ありますが、使用感も少なく大変綺麗な状態のお品です、化粧箱は経年によるダメージがございます。【附属品完備】本体、化粧箱、コントローラー×２、取扱説明書【その他附属品】純正のAVケーブルと電源アダプターをお付けします。#スーパーファミコン#SUPER#Famicom#本体#SHVCJPN#ゲーム機#レトロ#希少Y2A276
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ほぼ未使用 当時モノ☆スーパーファミコン 本体 附属品付き 日本製 ...
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スーパーファミコン - Wikipedia
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ほぼ未使用 当時モノ☆スーパーファミコン 本体 附属品付き 日本製 ...
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