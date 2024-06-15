[匿名配送] DKB GK 直筆サイン入りトレカ

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商品詳細
日本ショーケースグッズ販売の際の、先着限定直筆サイン入りトレカです。入手後はスリーブ、硬質ケースに入れて保管していました。特に傷はありませんが、裏に本人がサインした際についたサインの跡があります。DKBdkbGK直筆サイン入りトレカ
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