タカラトミー　小物　ヴィンテージ　タミーちゃん、りかちゃん人形等

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商品詳細
何に使っていた小物かわかりませ。タミーちゃんかりかちゃんかに使わせていた小物です。お集めの方、わかる方。宜しくお願い致します。なかなかレアかなと思います。
http://narcologia.ru/goods/flight758028.html
http://narcologia.ru/goods/kindness748705.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming566492.html
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