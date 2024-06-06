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ホロライブ　博衣こより　誕生日記念グッズ
商品番号 G54216757368
商品名

ホロライブ　博衣こより　誕生日記念グッズ
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 5,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

推し活整理の為、出品します。※ボイスは付属いたしません。ご注意下さい。【商品内容】博衣こより誕生日記念2023フルセット【商品詳細】○博衣こより箔押しサイン入り「きりさき描き下ろしオリジナルカード」○キャンバスアート　イラスト：北田藻　サイズ：約H24.2×W33.3×D2cm　素材：綿・木○助手くん証明書　イラスト：北田藻　サイズ：約H54×W85.5mm　素　材：PVC○ラバーマット\u0026カードスリーブ　イラスト：きりさき　サイズ：ラバーマット／約H34×W60cm　　　　　カードスリーブ／約H9.2×W6.7cm（60枚入り）　素　材：ラバーマット／ポリエステル・天然ゴム　　　　　カードスリーブ／表：OPP+VMCP／裏：OPP+CPP
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