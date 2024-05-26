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絵画技術入門 テンペラ絵具と油絵具による混合技法
商品番号 W25221123051
商品名

絵画技術入門 テンペラ絵具と油絵具による混合技法
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,559 円
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商品詳細

「絵画技術入門テンペラ絵具と油絵具による混合技法」佐藤一郎　美術出版社年数が経っており、外側に汚れがいくつか見られる古本です。今はあまり見かけない本のようです。読む分には問題ありません。#佐藤一郎#佐藤_一郎#本#芸術／絵画・彫刻
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