プレイステーション5 CFI-1200A01

「プレイステーション5CFI-1200A01」定価:￥549802023年4月に購入しました。GEOの延長保証も加入済みです。プレイする為に設置はしましたがプレイ時間は20時間未満かと思います。すり傷、汚れなどはございません。※ご購入後のキャンセルはご遠慮下さい。・配送時、箱にすり傷・へこみ、汚れ等、配送中のトラブル。などの責任は負いかねますのでご了承ください。・すり替え防止の為ご購入後のキャンセル、返品、返金などは出来ません。以上のことをご了承いただける方のみご購入をお願い致します。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5



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