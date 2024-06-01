【動作確認済み】Nintendo Switch 完品 本体 グレー

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商品詳細
⭐︎動作確認済み・即購入歓迎⭐︎⭐︎安心の評価13000件以上⭐︎⭐︎受け取り評価前の初期不良は返品対応致します⭐︎⭐︎毎日ゲーム出品中⭐︎SHOPM\u0026Mフォロー下さい♪↓↓↓#ショップエムアンドエム【充実のラインナップ】・在庫は常時300台以上⭐︎【安心のお約束】・全ての商品において、本体、コントローラーは純正の日本製を徹底しており、安心してご購入頂けます⭐︎・全ての商品において、動作確認をおこなった上で販売しており、安心してご購入頂けます⭐︎【出荷について】・出荷は佐川急便かヤマト運輸を利用致します⭐︎・土日は出荷作業がありませんので月曜日に手配致します⭐︎※購入前にプロフィールご確認下さい。【カラー】グレー【内容物】 完品・switch本体・ジョイコン左・ジョイコン右・ジョイコンストラップ・スイッチドック・HDMIケーブル・電源アダプター・ジョイコングリップ・外箱・セーフティーガイド※在庫次第で箱が別機種の可能性があります。中古品の為、多少小傷はありますが、使用に影響するような傷はありません⭐︎購入時のセットが揃っており、プレゼントにもおすすめです⭐︎購入後にすぐ遊べます⭐︎初期化済みです⭐︎NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEswitchnintendo本体中古ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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