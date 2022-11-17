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Nintendo Switch HAD-S-KA
商品番号 Q97955144758
商品名

Nintendo Switch HAD-S-KA
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 9,245 円
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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo付属品は全てついております。100時間ほど使用しましたがバッテリーにそこまでの異常は感じませんので大丈夫だと思います。他に質問等ありましたらコメントお願いします。
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