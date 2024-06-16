空輸直送！アルファーヘル シーシャフレーバー 2種類合計 750gフーカ水たばこ

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商品詳細
バラ売りは1つ250g6800円でお受け致しますので、ご希望の方はコメント下さい。アルファーヘルトゥーアップル250g×2アルファーヘルトゥーレモンミント250g×1合計750g普通サイズ（50g）15箱相当分ですアルファーヘルは現地より空輸で直送した新鮮なものです。新品、送料はこちらで負担します。フーカHOOKAHFRUITS水たばこ水タバコ水煙草#airmini#エアーミニ#電子タバコ#VAPE #IQOS#CBDベイプアイコスオデュマン炭チャコールアルファーヘル
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