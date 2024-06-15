ポケモン アートブック セット

ポケモンアートブックのセットです。アートブック本体は全て未開封・ポケモン不思議のダンジョン・オメガルビー・アルファサファイア・サン・ムーン・レジェンドアルセウス■自宅保管アートブック→未開封品下敷き→未開封品フィギュア→グラードン・カイオーガ開封済みソルガレオ・ルナアーラは中身の確認時、箱開封袋は未開封クリアポスター→未開封、受け取った状態です。※かなり前のお品物なので経年劣化はご了承ください■バラ売り不可神経質な方は御遠慮くださいm(__)m



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