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- 大清乾隆年製 款 黒地 粉彩 唐人花文 瓶 高さ約45.5cm
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商品詳細
幅約21cm高さ約45.5cm首にカンニュウがあります。(4、8枚目画像)中国美術中国陶磁器唐物色絵果実文桃文蓮文花文七宝文瓔珞文唐子花瓶花器花入花生古美術骨董アンティーク
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