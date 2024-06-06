NINTENDO SWITCH HAC-001

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【同梱品】・NintendoSwitch本体・NintendoSwitchドック・Joy-Con(L)・Joy-Con(R)・Joy-Conグリップ・Joy-Conストラップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル【製品特徴】バッテリー持続時間が長くなったモデルです【状態】動作確認済み初期化済み保護フィルムありジョイコン操作OKソフト認識OKSDカード読み込みOKテレビ出力OK多少の使用感ありますが、それほど使用していません。中古品のため他にも細かいキズや多少の汚れはありますので神経質な方はご遠慮下さい。箱がないのでプチプチで梱包して箱に入れ、発送します。シリアルナンバー写真に掲載#スイッチ#ニンテンドーswitch#ニンテンドースイッチ#Nintendoswitch#switch#switch本体NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo