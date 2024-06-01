【美品】オカリナ フォーカリンク AC管 アルトC管 320ｇ18cm

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【ブランド】Focalink【サイズ】18cm【カラー】青【状態】中古品、消毒済み【注意事項】自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。商品名や説明に誤りがある場合はございます。画像をご確認頂いてからのご購入をお願い致します。※経年保管に伴う小傷、細かな汚れがある場合がございます。※画像に写っているものが全てです。※簡易的に緩衝材を使用して発送致します。※中古品ですので、神経質な方、完璧を求められる方は入札をお控えください。【発送について】〇サイズにつきまして※サイズのご要望はご遠慮下さい。〇同梱につきまして・ご対応できない場合もございます。〇発送につきまして・商品は全てご入金確認後、土日祝日を除く4営業日以内に発送させて頂きます。※中身は簡易的に緩衝材を梱包して発送致します。○商品に関しまして・こちらの確認不足で不実記載があった場合は返品・返金対応させていただきます。購入者様の間違いや勘違い、イメージ違いによる返金対応は一切受け付けておりません。必ず事前にご質問ください。〇領収書、納品書などにつきまして・一切の発行はしておりません。#楽器eco