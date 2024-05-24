Switch 本体 Nintendo 箱・付属品あり

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商品詳細
2017年7月21日にマイニンテンドーストアで購入しました。有機ELモデルに買い替えのため出品します。付属品NintendoSwitch本体Joy-Con(L)ネオンブルーJoy-Con(R)ネオンピンクNintendoSwitchドックJoy-Conグリップ(未使用)NintendoSwitchACアダプターJoy-Conストラップ×2(未使用)※HDMIケーブルは付属していません。本体は購入後すぐに画面シートを貼って使用していました。はがさずそのまま発送いたします。特に動作に問題はありません。目立った傷はありませんが、写真3〜5のように使用感があります。素人保管のためご理解いただける方のみご購入お願いいたします。お値下げは考えておりませんので対応不可です。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンピンクcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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