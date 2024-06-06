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小学生までに読んでおきたい文学 全6巻
商品番号 K78226056076
商品名

小学生までに読んでおきたい文学 全6巻
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,575 円
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商品詳細

「小学生までに読んでおきたい文学全6巻」松田哲夫定価:￥10800頂きましたが、全く読まないまま暗所保管していました。子どもたちが大きくなり、今後も読まないかと思うので出品させて頂きます。#松田哲夫#本
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