小学生までに読んでおきたい文学 全6巻

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商品詳細
「小学生までに読んでおきたい文学全6巻」松田哲夫定価:￥10800頂きましたが、全く読まないまま暗所保管していました。子どもたちが大きくなり、今後も読まないかと思うので出品させて頂きます。#松田哲夫#本
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